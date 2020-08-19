В Колумбии мужчина пытался ограбить похоронное бюро с помощью банана

В городе Кальдас, который расположен на севере Колумбии, неизвестный мужчина пытался ограбить похоронное бюро с помощью банана. Об этом сообщает телеканал Caracol.

Уточняется, что сотрудникам бюро удалось "обезвредить" злоумышленника и забрать у него обёрнутый в плёнку зелёный фрукт.

— Я думал, это оружие. Похоже было на обрез. Правой рукой я вырвал банан, а левой оторвал кусок его рубашки, — рассказал работник похоронного бюро Антонио Агудело.

Также отмечается, что грабителю удалось скрыться с места происшествия, в этом, как утверждается, ему помог сообщник.