В частном доме в Подмосковье обнаружили тела двух человек

В частном доме в Московской области следственные органы обнаружили тела двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Уточняется, что в посёлке Обухово Богородского городского округа были найдены тела 35-летнего хозяина дома с огнестрельным ранением головы и 24-летней женщины без видимых телесных повреждений.

Органы следствия в данный момент осматривают место происшествия, также был изъят пистолет и назначен ряд экспертиз.

Кроме того, следователи проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.