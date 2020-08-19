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В частном доме в Подмосковье обнаружили тела двух человек

Уточняется, что у одного из погибших было огнестрельное ранение.

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Фото © ТАСС / Геодакян Артем

В частном доме в Московской области следственные органы обнаружили тела двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Уточняется, что в посёлке Обухово Богородского городского округа были найдены тела 35-летнего хозяина дома с огнестрельным ранением головы и 24-летней женщины без видимых телесных повреждений.

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На кадрах видно, как пострадавшего кладут на носилки и грузят в машину скорой помощи.

Органы следствия в данный момент осматривают место происшествия, также был изъят пистолет и назначен ряд экспертиз.

Кроме того, следователи проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

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