В частном доме в Подмосковье обнаружили тела двух человек

В частном доме в Московской области следственные органы обнаружили тела двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Уточняется, что в посёлке Обухово Богородского городского округа были найдены тела 35-летнего хозяина дома с огнестрельным ранением головы и 24-летней женщины без видимых телесных повреждений.
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Органы следствия в данный момент осматривают место происшествия, также был изъят пистолет и назначен ряд экспертиз.
Кроме того, следователи проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.
Отец застрелил 11-летнюю онкобольную дочь и убил себя, пока жена готовила завтракРаньше мужчина производил впечатление любящего родителя.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.