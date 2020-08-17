Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Отец застрелил 11-летнюю онкобольную дочь и убил себя, пока жена готовила завтрак

Раньше мужчина производил впечатление любящего родителя.

64

Фото © Facebook / Kenbian Ng

Аннабель Нг из Флориды, США, готовила дома завтрак, когда услышала странные звуки. Женщина бросилась в комнату, и перед ней предстало жуткое зрелище. Её 11-летняя дочка была мертва, а 52-летний муж Кенбиан ранен. Мужчину срочно доставили в больницу, где он скончался. Как выяснилось, Кенбиан застрелил собственного ребёнка и покончил с собой, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Kenbian Ng

А ведь ещё недавно он и его супруга делились тёплыми совместными фотографиями в соцсетях. Они путешествовали по миру, наслаждались жизнью и гордились успехами весёлой и жизнерадостной дочки, в которой просто не чаяли души. Девочка любила танцевать и занималась боевыми искусствами.

Фото © Facebook / Kenbian Ng

Всё изменилось, когда девочке поставили смертельный диагноз "рак бедренной кости". Малышка проходила курс химиотерапии, а в конце августа ей должны были ампутировать ногу. По словам родственников, когда отец узнал о болезни дочери, он долго и безудержно плакал.

Фото © Facebook / Kenbian Ng

Кенбиан на протяжении многих лет занимал руководящие должности в различных компаниях. Соседи отзывались о нём как о воспитанном и заботливом человеке, который не бросает других в беде.

Отец выложил селфи, где улыбается вместе с детьми, а через несколько часов убил их и себя

Те, кто хорошо знал мужчину, не могут поверить в произошедшее.

Выбор редакции

Loading...