Отец застрелил 11-летнюю онкобольную дочь и убил себя, пока жена готовила завтрак

Аннабель Нг из Флориды, США, готовила дома завтрак, когда услышала странные звуки. Женщина бросилась в комнату, и перед ней предстало жуткое зрелище. Её 11-летняя дочка была мертва, а 52-летний муж Кенбиан ранен. Мужчину срочно доставили в больницу, где он скончался. Как выяснилось, Кенбиан застрелил собственного ребёнка и покончил с собой, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Kenbian Ng

А ведь ещё недавно он и его супруга делились тёплыми совместными фотографиями в соцсетях. Они путешествовали по миру, наслаждались жизнью и гордились успехами весёлой и жизнерадостной дочки, в которой просто не чаяли души. Девочка любила танцевать и занималась боевыми искусствами.

Фото © Facebook / Kenbian Ng

Всё изменилось, когда девочке поставили смертельный диагноз "рак бедренной кости". Малышка проходила курс химиотерапии, а в конце августа ей должны были ампутировать ногу. По словам родственников, когда отец узнал о болезни дочери, он долго и безудержно плакал.

Фото © Facebook / Kenbian Ng