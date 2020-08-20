Лавров уверен, что борьба с Россией стала единственной целью НАТО

Ситуация, которая сложилась в последние годы, говорит о том, что для НАТО противодействие России стало основной целью, на реализацию которой тратится немало усилий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

— Сейчас, прямо как во времена холодной войны, борьба с Россией на всех фронтах, включая информационно-пропагандистский, стала смыслом существования альянса. НАТО развернуло широкую активность на "восточном фланге", вблизи наших границ, включая проведение учений и совершенствование военной инфраструктуры, — сказал Лавров.

Министр также указал на тот факт, что российская сторона в своё время предложила из-за ситуации с коронавирусом отвести оперативные учения от линии соприкосновения Россия — НАТО и при этом отказалась от проведения крупных учений вблизи стран — участниц альянса. В ответ ничего подобного сделано не было, поскольку отношения с РФ ведутся по принципу "сдерживания и диалога", причём упор делается на первое.

Помимо этого под предлогом "защиты от России" расширяется и военно-политическое влияние альянса, который приглашает новые страны под свой "зонтик". А если учитывать тот факт, что каких-либо реальных угроз безопасности не существует, то такие действия НАТО лишь проводят к "появлению и углублению новых разделительных линий" в Европе.