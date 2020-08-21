Милонов предложил запретить громко общаться и использовать наушники в общественном транспорте

Он призвал заимствовать опыт других стран, в частности Японии.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился к главе Минтранса Евгению Дитриху с предложением запретить в общественном транспорте громкое общение, а также использование звуковых устройств, в том числе наушников. Об этом сообщает портал News.ru.

Как утверждает парламентарий, развитие общественного транспорта требует внимания государства. Он уверяет, что в больших городах страны есть проблемы не только с пробками, но и с тем, что метро, автобусы, трамваи и другие виды транспорта в час пик не справляются с наплывом пассажиров.

По мнению Милонова, в такой ситуации нужно задуматься об улучшении комфорта пассажиров. Он предлагает использовать опыт других стран. В качестве примера депутат привёл меры, принятые властями Японии, где наблюдаются схожие проблемы с пиковой нагрузкой общественного транспорта. В Стране восходящего солнца власти запретили громко разговаривать во время поездки, а также использовать звуковые устройства, в том числе мобильные телефоны и планшеты.

— Посторонние шумы, болтовня, громкие звуки гаджетов и прочее создают дополнительную психологическую нагрузку на пассажиров, измотанных длинным рабочим днём. В данной связи прошу вас рассмотреть вопрос о дополнении любых правил пользования общественным городским транспортом с учётом ограничения использования звуковых устройств во время нахождения пассажиров внутри вагонов и салонов транспорта по японскому примеру. Такая мера будет способствовать психологической разгрузке людей, а также повышению взаимной культуры наших соотечественников, — говорится в обращении депутата Госдумы.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников уверяет, что фоновый шум негативно сказывается на нервной системе, человеку необходимо некоторое время находиться в тишине. Он также поведал, что если гражданин слышит шум и на работе, и в транспорте, и дома, то это может привести к психологическим расстройствам.