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В Минфине назвали нецелесообразным предложение отменить транспортный налог

В ведомстве обратили внимание на достаточно высокий коэффициент собираемости налога.

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Фото © RBC / TASS / Андрей Любимов

Предложение отменить транспортный налог является нецелесообразным, так как может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ, передаёт ТАСС.

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Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога. Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что регионы самостоятельно могут определять ставку этого налога, порядок и сроки его уплаты, а также устанавливать различные льготы. При этом отмена транспортного налога может привести к снижению поступлений в региональные бюджеты.

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Выпадающие доходы могут быть возмещены за счёт топливных акцизов.

Также в сообщении говорится о высоком коэффициенте собираемости транспортного налога. В частности, за 2019 год начисленные по транспортному налогу поступления составили 175,1 миллиарда рублей из 179,6 миллиарда.

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