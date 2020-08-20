В Минфине назвали нецелесообразным предложение отменить транспортный налог

Предложение отменить транспортный налог является нецелесообразным, так как может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ, передаёт ТАСС.
— Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога. Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что регионы самостоятельно могут определять ставку этого налога, порядок и сроки его уплаты, а также устанавливать различные льготы. При этом отмена транспортного налога может привести к снижению поступлений в региональные бюджеты.
В России захотели отменить транспортный налогВыпадающие доходы могут быть возмещены за счёт топливных акцизов.
Также в сообщении говорится о высоком коэффициенте собираемости транспортного налога. В частности, за 2019 год начисленные по транспортному налогу поступления составили 175,1 миллиарда рублей из 179,6 миллиарда.