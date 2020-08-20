Собянин рассказал, в каких случаях школы могут частично перейти на удалёнку

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если у одного из учеников будет подтверждён диагноз коронавирусной инфекции, то весь его класс будет переведён на двухнедельное удалённое обучение. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

— Учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, — естественно, надо принимать меры. Соответственно, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс в течение 14 дней, — сказал градоначальник.

По словам Собянина, исходя из такого подхода, количество учеников, которые обучаются удалённо, напрямую зависит от количества подтверждённых случаев. Он отмечает, что сейчас в среднем диагноз подтверждается у 25–30 школьников в сутки.