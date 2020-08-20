Гейтс напомнил о страшной болезни, которая действует под прикрытием коронавируса

Повышенная готовность систем здравоохранения разных стран к борьбе с коронавирусом, отразилась на их возможности бороться с другой опасной болезнью, которая не дремлет и продолжает находить всё новые и новые жертвы. Об этом заявил американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс в своём блоге.

— Самое смертоносное животное в мире не отдыхало во время этой пандемии. Комары кусаются каждую ночь, заражая миллионы людей малярией — болезнью, которая убивает ребёнка каждую вторую минуту каждого дня, — написал он.

По словам бизнесмена, комары "не носят масок" и не соблюдают социальную дистанцию, для многих стран, где проблема и так стоит остро, пик заболеваемости коронавирусом приходится на разгар сезона малярии.

Он отмечает, что из-за правил безопасного поведения врачам стало уже стало сложнее проводить профилактику и лечение малярии, а перебои с поставками основных средств борьбы с малярией, таких как надкроватные сетки, противомалярийные лекарства и экспресс-тесты, лишь усугубляют ситуацию.

— Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулёз и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему количеству смертей, чем Эбола, потому что эпидемия нарушила местные системы здравоохранения, — пишет Гейтс.

Он полагает, что в ситуации с коронавирусом может произойти то же самое, если ситуацию не удастся исправить, то смертность от малярии может достигнуть уровня 2000 года, когда погибло 764 тысячи человек.