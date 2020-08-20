Дорогая зараза. Излечение одного больного ковидом обходится в 170 тысяч рублей

Эпидемия коронавируса сильно ударила не только по мировой экономике. Первыми затрещали бюджеты больниц и клиник, которые находятся на переднем крае борьбы с китайской напастью. Согласно отчёту российского Фонда обязательного медицинского страхования, за полгода он потратил 44,2 миллиарда рублей на лечение этого заболевания. То есть один больной в среднем обходится государству более чем в 170 тысяч рублей.

Фонд обязательного медицинского страхования отчитался: по итогам первого полугодия на лечение ковида в целом по стране было направлено 44,2 миллиарда рублей. Кроме того, ещё 3,2 миллиарда были потрачены на обязательное перед госпитализацией тестирование. Согласно статистике Роспотребназора, всего на 1 июля было зафиксировано почти 650 тысяч заболевших. А тестирование прошли почти 20 миллионов человек. К сожалению, его статистика не раскрывает точное количество граждан, которые были госпитализированы и прошли лечение.

Однако, согласно заявлениям чиновников, у 60% заболевших ковид проходит бессимптомно или в очень лёгкой форме, при которой вмешательство врачей не требуется. Таким образом, можно заключить, что воспользовались врачебной помощью порядка 260 тысяч человек. То есть на лечение одного пациента уходит в среднем 170 тысяч 564 рубля.

Расчёты Лайфа подтвердил источник в одном из региональных отделений Фонда медицинского страхования.

— Все пациенты разные, при средне-тяжёлом течении болезни тариф ФОМС составляет порядка 100 тысяч рублей, — рассказал собеседник Лайфа. — Однако очень часто пациентам требуется ЭКМО (специальный метод насыщения крови кислородом) или подключение к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В этих случаях стоимость лечения может возрасти до 200 тысяч рублей, а если необходима реанимация, то и значительно превысить эту сумму. Так что в среднем лечение одного пациента обходится очень недёшево.