Врач назвал риски неправильной вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавирусной инфекции после употребления алкоголя или при повышенной температуре может привести к негативным последствиям, в том числе к смерти. Об этом в беседе с Ura.ru заявил глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг "Здравоохранение" Максим Стародубцев.

— Запрет на алкоголь — стандартное правило при вакцинации, также как и температура. Причём температура — более существенное противопоказание, поскольку организм ослаблен, — сказал специалист.

Врач спрогнозировал появление новых противопоказаний к вакцинации от коронавируса, поскольку препарат от инфекции пока "сыроват". По мнению Стародубцева, рациональнее сделать прививку, чем заразиться CoViD-19 и выработать антитела.

Медик считает, что массовую вакцинацию можно проводить в стационарах — это даст возможность следить за реакцией организма на препарат с помощью мониторинга состояния пациентов.