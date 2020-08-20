В Италии отставшую от экскурсии семью не пустили обратно на круизный лайнер

Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествие маршрутом Генуя — Валлетта по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения правил безопасности, сообщает Travel Pulse.

Известно, что на остановке в Неаполе гости приняли решение отправиться сами исследовать город, отделившись от группы. В результате их просто не пустили обратно.

Среди множества мер предосторожностей из-за коронавирусной инфекции, которые ввела компания, есть пункт, который запрещает путешественникам высаживаться в портах, если они не принимают участие в организованной экскурсии с гидом.

— В соответствии с нашим протоколом обеспечения здоровья и благополучия гостей, экипажа и жителей тех мест, которые мы посещаем, мы вынуждены были отказать в повторной посадке семье, прервавшей вчера свою береговую экскурсию, — пояснил представитель фирмы.