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В Италии отставшую от экскурсии семью не пустили обратно на круизный лайнер

Туристы подвергли себя и других опасности заражения коронавирусом, отметили в компании.

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Фото © Pixabay

Сотрудники круизной компании, возобновившей путешествие маршрутом Генуя — Валлетта по Средиземному морю, не пустили на борт туристов из-за несоблюдения правил безопасности, сообщает Travel Pulse.

Известно, что на остановке в Неаполе гости приняли решение отправиться сами исследовать город, отделившись от группы. В результате их просто не пустили обратно.

Среди множества мер предосторожностей из-за коронавирусной инфекции, которые ввела компания, есть пункт, который запрещает путешественникам высаживаться в портах, если они не принимают участие в организованной экскурсии с гидом.

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По предварительным данным, двое находившихся на борту погибли, семеро пострадали.

В соответствии с нашим протоколом обеспечения здоровья и благополучия гостей, экипажа и жителей тех мест, которые мы посещаем, мы вынуждены были отказать в повторной посадке семье, прервавшей вчера свою береговую экскурсию, — пояснил представитель фирмы.

Отправившись смотреть город самостоятельно, туристы вырвались из "социального пузыря", созданного на лайнере, добавил он.

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