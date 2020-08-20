Песков — о ситуации с Навальным: Желаем ему скорейшего выздоровления

В Кремле в курсе ситуации с госпитализацией Алексея Навального, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Привлечены лучшие омские врачи. И, насколько нам известно из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины. Проводят консилиумы со специалистами в Москве. Как и любому гражданину страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что, если блогер или его близкие примут решение продолжать лечение за рубежом, соответствующее обращение с их стороны в Кремле, Минздраве, любом ведомстве готовы рассмотреть оперативно. По словам пресс-секретаря Путина, даже в период ограниченного числа рейсов в иностранные государства "многие граждане РФ" в случае необходимости выезжают на лечение за границу.