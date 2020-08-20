В Бурятии водитель лесовоза уснул за рулём и врезался в минивэн. Семь человек оказались в больнице

Авария произошла на 49-м километре дороги Улан-Удэ — Кяхта. По информации Лайфа, водитель гружёного лесовоза выехал на встречку, столкнувшись с автомобилем "Ниссан-Сирена".

В результате столкновения обе машины оказались в кювете, а большегруз от силы удара ещё и перевернулся. 41-летний водитель "КамАЗа", 37-летний водитель "ниссана" из Улан-Удэ, а также все пассажиры минивэна, в том числе трое детей, получили различные травмы и были госпитализированы.

— В результате ДТП водители, а также пятеро пассажиров иномарки, в том числе трое детей, доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по республике.