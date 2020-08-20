В Нижнем Новгороде мужчина по ошибке выкинул в мусор пакет с деньгами

В Нижнем Новгороде мужчине помогли найти крупную сумму денег, которую тот по ошибке выбросил в мусор. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Нижегородской области.

Уточняется, что местный житель обратился к коммунальщикам с просьбой вернуть пакет с денежными средствами, который, как он рассказал, случайно оказался в мусорном баке. Стоит отметить, что в мусорку попали деньги, которые семья откладывала на покупку машины. Мужчина перепутал пакет с деньгами с мусором и выбросил его. Когда же была обнаружена пропажа, мусоровоз уже вывез отходы из контейнера.

С помощью программы мониторинга вывоза отходов на базе ГЛОНАСС была отслежена траектория движения машины с отходами от контейнера до мусороперегрузочной станции с линией сортировки твёрдых коммунальных отходов.

— Машину удалось перехватить до разгрузки, благодаря чему площадь поиска сузилась до объёма мусоровоза — ТКО складировали на отдельную площадку. Необходимый пакет удалось найти достаточно быстро благодаря его подробному описанию, — говорится в сообщении пресс-службы.

Пакет с деньгами вернули мужчине, а он в свою очередь поблагодарил регионального оператора за то, что его семейный бюджет был спасён. Как сообщается, купюры при транспортировке в мусоровозе пострадали незначительно.