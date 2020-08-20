Полёты за границу стали возможны ещё из трёх городов России

Полёты в страны зарубежья стали возможны из Казани, Калининграда и Новосибирска. За границу первые желающие уже могут отправиться с сегодняшнего дня, сообщает Росавиация.
Авиакомпания Swiss возобновила полёты из России в Швейцарию после перерыва из-за пандемииВоздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово в город Цюрих.
— В соответствии с решением Правительства Российской Федерации в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Казань, Калининград и Новосибирск, — говорится в тексте документа.
Росавиация напомнила о правилах для пассажиров после открытия полётовПри регистрации на рейс все прибывающие на родину граждане должны будут заполнять специальную форму на портале госуслуг.
Напомним, улететь из России можно в Турцию, Великобританию, Швейцарию и Танзанию.