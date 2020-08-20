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Полёты за границу стали возможны ещё из трёх городов России

Напомним, для пассажиров из России открыты Турция, Великобритания, Швейцария и Танзания.

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Фото © Pixabay

Полёты в страны зарубежья стали возможны из Казани, Калининграда и Новосибирска. За границу первые желающие уже могут отправиться с сегодняшнего дня, сообщает Росавиация.

Авиакомпания Swiss возобновила полёты из России в Швейцарию после перерыва из-за пандемии

Воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово в город Цюрих.

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Казань, Калининград и Новосибирск, — говорится в тексте документа.

Росавиация напомнила о правилах для пассажиров после открытия полётов

При регистрации на рейс все прибывающие на родину граждане должны будут заполнять специальную форму на портале госуслуг.

Напомним, улететь из России можно в Турцию, Великобританию, Швейцарию и Танзанию.

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