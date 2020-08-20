Костюшкин рассказал, каким был самый необычный подарок от его жены

Российский певец Стас Костюшкин признался, что в детстве часто праздновал свой день рождения в одиночестве, потому что после переезда в другой город он не смог ни с кем подружиться. Как пишет издание "Дни.ру", родные в этот день ему давали деньги, на которые он покупал игрушечные машинки и школьные принадлежности.

Также сообщается, что музыкант не любит слышать в день рождения много похвалы, иногда он даже спрашивает у родственников, почему они делают ему комплименты только в праздник. Стоит отметить, что свой день рождения Костюшкин отпраздновал 20 августа.

Кроме того, каждый год жена артиста готовит для него торт "Наполеон", а дети дарят свои рисунки. Однако самым необычным подарком от супруги Костюшкин считает отдых в ресторане "Стратосфера" в Лас-Вегасе.