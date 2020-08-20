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Костюшкин рассказал, каким был самый необычный подарок от его жены

Он признался, что это произошло в Лас-Вегасе.

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Фото © Instagram / stas_kostyushkin_official

Российский певец Стас Костюшкин признался, что в детстве часто праздновал свой день рождения в одиночестве, потому что после переезда в другой город он не смог ни с кем подружиться. Как пишет издание "Дни.ру", родные в этот день ему давали деньги, на которые он покупал игрушечные машинки и школьные принадлежности.

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Певец добавил, что помнит обо всём, что тогда случилось, по сей день.

Также сообщается, что музыкант не любит слышать в день рождения много похвалы, иногда он даже спрашивает у родственников, почему они делают ему комплименты только в праздник. Стоит отметить, что свой день рождения Костюшкин отпраздновал 20 августа.

Кроме того, каждый год жена артиста готовит для него торт "Наполеон", а дети дарят свои рисунки. Однако самым необычным подарком от супруги Костюшкин считает отдых в ресторане "Стратосфера" в Лас-Вегасе.

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На журналистку тут же обрушился шквал гневных комментариев.

Тогда возлюбленная заявила, что приготовила для певца подарок в виде прыжка с крыши заведения. Костюшкин признался, что сильно испугался, однако позже успокоился, потому что прыгать ему не пришлось. Он лишь наблюдал за теми, кто рискнул спрыгнуть с крыши ресторана.

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