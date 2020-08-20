Три человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Ленобласти

В результате столкновения автомобиля "Шевроле-Ланос" и автобуса в Ленинградской области погибло три человека. Об этом сообщает ТАСС.
Трагедия произошла на Пушкинском шоссе около остановки автобуса "5-й километр" вечером 20 августа. Судя по кадрам с места происшествия, передняя часть "ланоса" получила серьёзные повреждения, а у автобуса можно увидеть вмятину на заднем бампере.
В ДТП с фурой и легковушкой в Тамбовской области погибло четыре человекаПричины и обстоятельства трагедии выясняются.
Причины и обстоятельства трагедии уточняются. Добавим, что все погибшие находились в салоне легковушки.