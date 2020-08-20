Трамп рассказал, в каких отношениях он находится с Ким Чен Ыном

Президент Соединённых Штатов не в первый раз сообщил, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с избирателями в американском штате Пенсильвания.
— У меня хорошие отношения с ним... Когда я об этом говорю, меня спрашивают, не ужасно ли это. Нет, это не ужасно, это замечательно, — подчеркнул Трамп.
"Лицемерные обещания без действия". В КНДР заявили, что встреча Ким Чен Ына и Трампа обернулась отчаянием спустя два года12 июня 2018-го лидеры Северной Кореи и США встретились в Сингапуре и подписали декларацию о нормализации отношений между странами.
Американский лидер также добавил, что если бы он не стал главой государства, то между США и КНДР началась бы война, жертвами которой стали бы миллионы людей.
Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в Сингапуре в 2018 году. Её результатом стала общая декларация о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Северной Кореи и Америки. В 2019 году лидеры встретились в Ханое, чтобы обсудить очередные шаги по ядерному разоружению, однако досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе. В КНДР казнили спецпредставителя по США после провала переговоров. В январе 2020 года замглавы МИД КНДР рассказал журналистам о том, что сложившиеся хорошие личные отношения Трампа и Ким Чен Ына не смогут вернуть страны за стол переговоров.