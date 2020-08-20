Трамп рассказал, в каких отношениях он находится с Ким Чен Ыном

Президент Соединённых Штатов не в первый раз сообщил, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с избирателями в американском штате Пенсильвания.

— У меня хорошие отношения с ним... Когда я об этом говорю, меня спрашивают, не ужасно ли это. Нет, это не ужасно, это замечательно, — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также добавил, что если бы он не стал главой государства, то между США и КНДР началась бы война, жертвами которой стали бы миллионы людей.