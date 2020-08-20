Россия запросила экстренную встречу СБ ООН из-за инициативы США по антииранским санкциям

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности из-за инициативы Америки о возвращении санкций против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

— В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа, — рассказал Полянский.

В начале августа представители Белого дома вновь обвинили Иран в нарушении ядерной сделки и заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году.