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Россия запросила экстренную встречу СБ ООН из-за инициативы США по антииранским санкциям

По предварительным данным, она может состояться утром 21 августа.

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Фото © ТАСС / AP

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности из-за инициативы Америки о возвращении санкций против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа, — рассказал Полянский.

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По его словам, во всём мире растёт сопротивление американскому влиянию.

В начале августа представители Белого дома вновь обвинили Иран в нарушении ядерной сделки и заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году.

Накануне появлялась информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос. Кроме того, он отмечал, что если Россия и Китай не поддержат намерения американской администрации восстановить санкции ООН против Ирана, то против них тоже будут приняты меры.

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За продление запрета, который предлагали США, не набралось достаточно голосов.

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