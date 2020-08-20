Россия запросила экстренную встречу СБ ООН из-за инициативы США по антииранским санкциям

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности из-за инициативы Америки о возвращении санкций против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.
— В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа, — рассказал Полянский.
Пушков назвал "ударом по авторитету" США итоги голосования в Совбезе ООН по ИрануПо его словам, во всём мире растёт сопротивление американскому влиянию.
В начале августа представители Белого дома вновь обвинили Иран в нарушении ядерной сделки и заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году.
Накануне появлялась информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос. Кроме того, он отмечал, что если Россия и Китай не поддержат намерения американской администрации восстановить санкции ООН против Ирана, то против них тоже будут приняты меры.