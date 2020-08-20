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В США намерены добиваться смертной казни для Джохара Царнаева

Ранее об этом же заявлял президент страны Дональд Трамп.

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Фото © Pixabay

Власти США будут добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом в интервью The Associated Press заявил министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

Мы сделаем всё необходимое. Мы доведём дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора, — отметил Барр.

Трамп призвал повторно добиться смертной казни для Царнаева

Ранее глава Белого дома назвал "нелепым" решение апелляционного суда.

Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280.

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