В США намерены добиваться смертной казни для Джохара Царнаева

Власти США будут добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом в интервью The Associated Press заявил министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

— Мы сделаем всё необходимое. Мы доведём дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора, — отметил Барр.