В США намерены добиваться смертной казни для Джохара Царнаева

Власти США будут добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом в интервью The Associated Press заявил министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.
— Мы сделаем всё необходимое. Мы доведём дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора, — отметил Барр.
Трамп призвал повторно добиться смертной казни для ЦарнаеваРанее глава Белого дома назвал "нелепым" решение апелляционного суда.
Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280.