В Гидрометцентре рассказали о приходе аномального тепла в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Калининградской области, а также в нескольких областях на севере европейской части страны прогнозируется аномально тёплая погода. Об этом он рассказал РИА "Новости".

По словам метеоролога, столбики термометров поднимутся примерно на пять градусов выше нормы. В частности, как утверждает Вильфанд, в Калининградской области температура воздуха может доходить до 30 градусов тепла, а температура воды в регионе поднялась до 22 градусов со знаком плюс.

— Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температура выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды. В Калининграде точно такая же погода, как на Черноморском побережье, но только температура воды ниже — 21–22 градуса, — отметил синоптик.

Вильфанд также добавил, что в Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии, в Мурманской области температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы. Он напомнил, что недавно там температура опускалась достаточно низко и были заморозки.

— В Мурманске будет 17–18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге 23–25 градусов, — подытожил руководитель Гидрометцентра.