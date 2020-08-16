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Вильфанд рассказал, в каких регионах России закончился купальный сезон

Он также поведал о том, можно ли ещё купаться в Москве.

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Фото © Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пяти российских областях уже завершился купальный сезон. Об этом метеоролог рассказал ТАСС.

Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно, — отметил синоптик.

По его словам, в столице можно также считать, что сезон для купания закончился. Он подчеркнул, что уже нет условий для того, чтобы температура воды снова повысилась.

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По прогнозу метеоролога, скоро в столице температура поднимется до 26 градусов со знаком плюс.

Кроме того, Вильфанд заметил, что под окончанием купального сезона следует понимать понижение температуры воды до некомфортной для купания детей.

Взрослые, особенно закалённые, могут купаться и в холодной воде. У них понимание "купального сезона" своё, а вот дети — это индикатор, — резюмировал метеоролог.

Ранее руководитель Гидрометцентра сообщал, что синоптики не верят в примету, согласно которой купальный сезон в стране заканчивается 2 августа, в день Ильи-пророка.

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