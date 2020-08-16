Вильфанд рассказал, в каких регионах России закончился купальный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пяти российских областях уже завершился купальный сезон. Об этом метеоролог рассказал ТАСС.
— Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно, — отметил синоптик.
По его словам, в столице можно также считать, что сезон для купания закончился. Он подчеркнул, что уже нет условий для того, чтобы температура воды снова повысилась.
Лето возвращается. Вильфанд рассказал, когда потеплеет в МосквеПо прогнозу метеоролога, скоро в столице температура поднимется до 26 градусов со знаком плюс.
Кроме того, Вильфанд заметил, что под окончанием купального сезона следует понимать понижение температуры воды до некомфортной для купания детей.
— Взрослые, особенно закалённые, могут купаться и в холодной воде. У них понимание "купального сезона" своё, а вот дети — это индикатор, — резюмировал метеоролог.
Ранее руководитель Гидрометцентра сообщал, что синоптики не верят в примету, согласно которой купальный сезон в стране заканчивается 2 августа, в день Ильи-пророка.