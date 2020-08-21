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Российская вакцина от коронавируса будет отправлена в Мексику

Ранее глава мексиканского МИДа заявил, что его страна заинтересована "как можно скорее" получить препарат.

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Мексику будет направлено как минимум две тысячи доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения на территории страны третьего этапа клинических исследований. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, передаёт газета El Universal.

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Врач должен наблюдать пациента в течение получаса после введения препарата.

Мы ведём переговоры в течение некоторого времени, и вчера Мексике предложили получить не менее 2000 доз вакцины, чтобы начать испытания у себя, что является очень хорошей новостью, — приводит его слова издание.

По его словам, исследования должны начаться уже в ближайшем сентябре.

Ранее Лайф сообщал, что глава МИД Мексики на встрече с послом России в стране заявил о заинтересованности правительства в "скорейшем" получении российской вакцины.

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