Российская вакцина от коронавируса будет отправлена в Мексику

В Мексику будет направлено как минимум две тысячи доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения на территории страны третьего этапа клинических исследований. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, передаёт газета El Universal.

— Мы ведём переговоры в течение некоторого времени, и вчера Мексике предложили получить не менее 2000 доз вакцины, чтобы начать испытания у себя, что является очень хорошей новостью, — приводит его слова издание.

По его словам, исследования должны начаться уже в ближайшем сентябре.