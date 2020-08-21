Мишки на севере. К жителям города на Чукотке вышли три белых медведя — видео

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К жителям города Певека на Чукотке вышли три белых медведя, которые вплотную приблизились к местному населению. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что мама-медведица и два маленьких медвежонка стоят на берегу возле моря вблизи ПАТЭС "Академик Ломоносов". При этом такому визиту совсем не обрадовалось не только местное население, но и собаки, которые громко лаяли на медведей.