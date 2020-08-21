Мишки на севере. К жителям города на Чукотке вышли три белых медведя — видео

Видео © LIFE
К жителям города Певека на Чукотке вышли три белых медведя, которые вплотную приблизились к местному населению. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.
На кадрах видно, что мама-медведица и два маленьких медвежонка стоят на берегу возле моря вблизи ПАТЭС "Академик Ломоносов". При этом такому визиту совсем не обрадовалось не только местное население, но и собаки, которые громко лаяли на медведей.
На Камчатке медведи лезли в квартиру, где находились дети. Хищникам удалось разбить окнаЖивотные вели себя агрессивно, и их пришлось убить.
К слову, животные вышли к местным жителям уже второй раз за последние два дня. Местные жители уверены, что медведи пошли на это из-за того, что не могут добыть еды в море.