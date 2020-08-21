В городах Дальнего Востока эвакуируют десятки организаций из-за сообщений о минировании

В нескольких городах Дальнего Востока ведутся многочисленные проверки десятков организаций, проводится эвакуация людей из зданий из-за сообщений об угрозе взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в столице Еврейской автономной области Биробиджане на электронную почту городского суда поступило сообщение о минировании здания, а также почтовых отделений. В настоящий момент эти сведения проверяются.

Идёт эвакуация людей и в Комсомольске-на-Амуре, где поступили сообщения об угрозе взрывов в магазинах, отделениях почты и банках.