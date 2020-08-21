В городах Дальнего Востока эвакуируют десятки организаций из-за сообщений о минировании

В нескольких городах Дальнего Востока ведутся многочисленные проверки десятков организаций, проводится эвакуация людей из зданий из-за сообщений об угрозе взрывов. Об этом сообщает ТАСС.
В нескольких регионах Сибири поступили сообщения о минировании ряда учрежденийПока ни одно из них не подтвердилось, взрывных устройств не было обнаружено.
По данным агентства, в столице Еврейской автономной области Биробиджане на электронную почту городского суда поступило сообщение о минировании здания, а также почтовых отделений. В настоящий момент эти сведения проверяются.
Идёт эвакуация людей и в Комсомольске-на-Амуре, где поступили сообщения об угрозе взрывов в магазинах, отделениях почты и банках.
Накануне волна сообщений о минировании наблюдалась в нескольких регионах Сибири, но взрывных устройств обнаружено не было.