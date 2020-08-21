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В городах Дальнего Востока эвакуируют десятки организаций из-за сообщений о минировании

Сообщения поступили на электронную почту.

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Фото © Валерий Матыцин / ТАСС

В нескольких городах Дальнего Востока ведутся многочисленные проверки десятков организаций, проводится эвакуация людей из зданий из-за сообщений об угрозе взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

В нескольких регионах Сибири поступили сообщения о минировании ряда учреждений

Пока ни одно из них не подтвердилось, взрывных устройств не было обнаружено.

По данным агентства, в столице Еврейской автономной области Биробиджане на электронную почту городского суда поступило сообщение о минировании здания, а также почтовых отделений. В настоящий момент эти сведения проверяются.

Идёт эвакуация людей и в Комсомольске-на-Амуре, где поступили сообщения об угрозе взрывов в магазинах, отделениях почты и банках.

Накануне волна сообщений о минировании наблюдалась в нескольких регионах Сибири, но взрывных устройств обнаружено не было.

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