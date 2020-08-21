Эксперт рассказал, в каких регионах России сохраняется "красная зона" по коронавирусу

Количество российских регионов, в которых сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса, к настоящему моменту сократилось до 12. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передаёт РИА "Новости".
Гейтс напомнил о страшной болезни, которая действует под прикрытием коронавирусаПо его словам, похожая проблема сложилась и во время вспышки лихорадки Эбола.
— В "красной" зоне осталось 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край, — приводит его слова агентство.
Отмечается, что в так называемой зелёной зоне, где обстановка уже нормализовалась, находится 11 регионов России. Среди них Карачаево-Черкесская Республика, Адыгея, Тува, а также Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская области, Приморский край и Забайкальский.
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