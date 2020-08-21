Подарил сыну ворованный участок. Легенду клинского полицейского сыска обвинили в махинациях с землёй

Заместителю начальника ОМВД России по Клину Вадиму Цыхану предъявили обвинения по статье "Мошенничество с использованием служебного положения". Как стало известно Лайфу, легенда клинского полицейского следствия незаконно оформил на сына земельный участок.

Речь идёт о 699 квадратных метрах в деревне Давыдково, которые принадлежали Администрации города Клина. По словам источника, присмотрев для сына "подарок", полковник юстиции с 02.12.2017 по 25.06.2018 обратился за помощью к кадастровому инженеру Дмитрию Казарину. Последний фигурировал в уголовном деле о преступной схеме по продаже земли. В обмен на услугу инженеру якобы было обещано избавление от статуса обвиняемого.

Сделка была заключена. На сына Цыхана по поддельным документам была оформлена земля стоимостью 421 259 рублей. Итог: полковник юстиции задержан, Казарин всё ещё под следствием. При этом, по словам источника, уже будучи фигурантом дела, кадастровый инженер умудрился получать деньги от клиентов и не исполнять свои обязательства. Инсайдер утверждает, что после начала эпидемии коронавируса Казарин перестал выходить на связь с коллегами окончательно.