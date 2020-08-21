Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади отменили

Ежегодный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти на Красной площади в Москве с 28 августа по 6 сентября, отменили. Об этом сообщили организаторы.

Решение принято "в связи с необходимостью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве в период конец августа — начало сентября". Билеты на фестиваль можно вернуть. В пресс-службе добавили, что XIV "Спасская башня" пройдёт с 27 августа по 5 сентября 2021 года.