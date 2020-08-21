Звёздный диетолог раскрыла секрет похудения российских знаменитостей

Звёздный диетолог Надя Шарк раскрыла секрет похудения российских знаменитостей, который заключается в добавлении в меню всего пяти продуктов. Они подходят как для полноценного приёма пищи, так и для перекусов.

— Я могу вам назвать секретные продукты, на которых худеют наши звёзды. Во-первых, это красная чечевица — лёгкий для усвоения и невероятно полезный растительный белок, который очень важен на снижении веса. Во-вторых, это кумин (зира) и имбирь — специи, которые помогают улучшить пищеварение, увеличить метаболизм, помочь усвоиться еде, — рассказала она в интервью КП.

По словам Шарк, кумин лучше добавлять в салаты, бобовые и мясо, а на основе имбиря делать горячие или холодные напитки. Ещё один секретный продукт — соевый сыр тофу. Он идеально подходит для перекусов вне дома. Диетолог советует готовить на его основе салаты и полезные бутерброды. И пятый продукт — сок алоэ. Он богат важными энзимами, витаминами и минералами, а также способен проникать в клетки в три-четыре раза быстрее воды, помогая выводить токсины и шлаки.

Диетолог рассказала, что певица Анна Калашникова избавилась от лишних сантиметров на талии именно благодаря этим продуктам, а также замене коровьего молока на соевое и миндальное. А ещё один её клиент, исполнитель Прохор Шаляпин, сбросил почти десять килограммов, так как ел зелёную гречку, покрывал дневную норму белка с помощью рыбы, мяса, тофу, яиц и протеина, а также заменил сладости на сушёные яблоки.