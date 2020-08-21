Оперу Моцарта "Волшебная флейта" покажут в прямом эфире

22 августа в Царском Селе на парадном плацу Екатерининского дворца прозвучит опера Моцарта "Волшебная флейта". Спектакль покажут в эфире телеканала "Санкт-Петербург", а также на его сайте и в социальных сетях.
Спектакль, над которым работали режиссёр-постановщик Виктор Высоцкий, художник-постановщик Юлия Гольцова и балетмейстер Константин Чувашев, завершит девятый фестиваль "Опера — всем", передаёт телеканал "Санкт-Петербург".
В Москве 29 августа пройдёт пятая ежегодная "Ночь кино"В этом году перерывы между сеансами будут дольше обычного, чтобы проветривать залы, а программа мероприятия увеличена на несколько часов.
В проекте принимают участие хор и оркестр театра "Северная симфония" под управлением дирижёра Фабио Мастранджело. Зрители услышат голоса солистов музыкальных театров Петербурга, трансляция начнётся в 16:45.
Напомним, с 21 по 23 августа в Петербурге проходит всероссийский фестиваль красок. Посетители должны придерживаться правил индивидуальной защиты и носить маски и перчатки.