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Оперу Моцарта "Волшебная флейта" покажут в прямом эфире

Перед зрителями выступят солисты петербургских музыкальных театров.

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Фото © Артём Геодакян / ТАСС

22 августа в Царском Селе на парадном плацу Екатерининского дворца прозвучит опера Моцарта "Волшебная флейта". Спектакль покажут в эфире телеканала "Санкт-Петербург", а также на его сайте и в социальных сетях.

Спектакль, над которым работали режиссёр-постановщик Виктор Высоцкий, художник-постановщик Юлия Гольцова и балетмейстер Константин Чувашев, завершит девятый фестиваль "Опера — всем", передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

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В этом году перерывы между сеансами будут дольше обычного, чтобы проветривать залы, а программа мероприятия увеличена на несколько часов.

В проекте принимают участие хор и оркестр театра "Северная симфония" под управлением дирижёра Фабио Мастранджело. Зрители услышат голоса солистов музыкальных театров Петербурга, трансляция начнётся в 16:45.

Напомним, с 21 по 23 августа в Петербурге проходит всероссийский фестиваль красок. Посетители должны придерживаться правил индивидуальной защиты и носить маски и перчатки.

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