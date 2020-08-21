В Красноярском крае нашли убийц журналиста местного издания

Следователи в Красноярском крае задержали организатора и исполнителя убийства главного редактора общественно-политической газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова, которое произошло в городе Минусинске, сообщает СУ СК России.
— В мае 2017 года Николай Горюнов, испытывая неприязненное отношение к Попкову, размещавшему в газете критические публикации в его адрес, организовал его убийство, для чего привлёк к совершению преступления своего знакомого Виктора Шестакова, — пишет ведомство.
Белорусские пограничники не пустили журналистов, пытавшихся въехать в страну как туристыУ них были найдены удостоверения и профессиональная аппаратура.
В итоге Шестаков с полученным от Горюнова самострелом, оснащённым глушителем, 24 мая 2017 года убил Попкова на территории его домовладения в Минусинске.
Сейчас Горюнову предъявлено обвинение в организации убийства, а Шестакову — в убийстве. Оба они находятся под стражей.
Ранее Лайф писал, что в городе Минусинске Красноярского края в 2017 году от рук убийц погиб 42-летний главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков. По данным местных СМИ, в теле погибшего эксперты обнаружили пять пуль.