В Красноярском крае нашли убийц журналиста местного издания

Следователи в Красноярском крае задержали организатора и исполнителя убийства главного редактора общественно-политической газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова, которое произошло в городе Минусинске, сообщает СУ СК России.

— В мае 2017 года Николай Горюнов, испытывая неприязненное отношение к Попкову, размещавшему в газете критические публикации в его адрес, организовал его убийство, для чего привлёк к совершению преступления своего знакомого Виктора Шестакова, — пишет ведомство.

В итоге Шестаков с полученным от Горюнова самострелом, оснащённым глушителем, 24 мая 2017 года убил Попкова на территории его домовладения в Минусинске.

Сейчас Горюнову предъявлено обвинение в организации убийства, а Шестакову — в убийстве. Оба они находятся под стражей.