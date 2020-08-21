Стало известно о ещё одном пьяном ДТП с участием Ефремова

Обвиняемый по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов и до рокового дня, 8 июня, садился пьяным за руль и неоднократно попадал в аварии. По словам источника Лайфа, знакомого с ситуацией, в октябре 2019 года артист на своём авто Jeep Grand Cherokee совершил наезд на другую машину.
В распоряжении Лайфа оказались кадры, сделанные на месте инцидента у дома 22 по Малой Бронной улице. На снимках видно, что джип Ефремова практически полностью припаркован на тротуаре. Рядом с ним в кепке стоит водитель авто, на которое актёр наехал. Собеседник утверждает, что артист откупился от мужчины и они разошлись по-тихому.
Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП, указав на предвзятостьЮрист уверен в заинтересованности Елены Абрамовой в исходе процесса.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.