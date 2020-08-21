Стало известно о ещё одном пьяном ДТП с участием Ефремова

Обвиняемый по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов и до рокового дня, 8 июня, садился пьяным за руль и неоднократно попадал в аварии. По словам источника Лайфа, знакомого с ситуацией, в октябре 2019 года артист на своём авто Jeep Grand Cherokee совершил наезд на другую машину.

В распоряжении Лайфа оказались кадры, сделанные на месте инцидента у дома 22 по Малой Бронной улице. На снимках видно, что джип Ефремова практически полностью припаркован на тротуаре. Рядом с ним в кепке стоит водитель авто, на которое актёр наехал. Собеседник утверждает, что артист откупился от мужчины и они разошлись по-тихому.