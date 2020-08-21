В ДТП под Екатеринбургом погибло четыре человека

ДТП с участием автомобилей Hyundai и Peugeot произошло на 103-м километре автодороги из Екатеринбурга в Курган. Жертвами аварии стало четыре человека, ещё четверо пострадали, сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.
По предварительной информации, водитель южнокорейского авто неправильно выбрал скорость на мокрой дороге во время дождя. В результате машину занесло, она вылетела на полосу для встречного транспорта, где столкнулась с автомобилем марки Peugeot. Водитель и пассажир Hyundai, а также две пассажирки из другой машины погибли.
Фото © ГИБДД по Свердловской области
В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель Peugeot, двое детей в возрасте четырёх и девяти лет из этого же авто, а также малолетний ребёнок, ехавший в Hyundai.
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