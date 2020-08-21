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Захарова заявила о необходимости РФ обороняться от фейков и вбросов

Она добавила, что силы неравны.

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна не ведёт информационную войну, но вынуждена обороняться от фейков и информационных вбросов.

Мы констатируем атаку, то есть это реальное такое наступление. Мы в большей степени вынуждены обороняться, потому что мы не ведём наступление, мы не ведём какую-то информационную войну, — сказала она на XI Северо-Кавказском молодёжном форуме "Машук".

Захарова назвала "железобетонный аргумент" вмешательства Запада в ситуацию в Белоруссии

В стране уже почти две недели проходят акции протеста после выборов президента страны.

Захарова добавила, что РФ пытается вести нормальную работу в информационном поле и достоверно сообщать о том, что происходит в стране. Однако, констатировала она, силы неравны.

Это всё очень сложно, потому что силы неравные. Те бюджеты, количественные показатели, методология, которая используется нашими партнёрами, прежде всего западными, — это всё в огромных масштабах, это не сопоставимо ни с какими бюджетами никаких российских СМИ, — подчеркнула она.

Ранее Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить. Она отметила, что украинским политикам с их печальным опытом государственных переворотов и развала государства не пристало раздавать советы какой бы то ни было стране.

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