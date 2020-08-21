Захарова заявила о необходимости РФ обороняться от фейков и вбросов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна не ведёт информационную войну, но вынуждена обороняться от фейков и информационных вбросов.

— Мы констатируем атаку, то есть это реальное такое наступление. Мы в большей степени вынуждены обороняться, потому что мы не ведём наступление, мы не ведём какую-то информационную войну, — сказала она на XI Северо-Кавказском молодёжном форуме "Машук".

Захарова добавила, что РФ пытается вести нормальную работу в информационном поле и достоверно сообщать о том, что происходит в стране. Однако, констатировала она, силы неравны.

— Это всё очень сложно, потому что силы неравные. Те бюджеты, количественные показатели, методология, которая используется нашими партнёрами, прежде всего западными, — это всё в огромных масштабах, это не сопоставимо ни с какими бюджетами никаких российских СМИ, — подчеркнула она.