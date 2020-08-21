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Клинические исследования вакцины от коронавируса завершат в сентябре

К настоящему моменту иммунизацию прошли все добровольцы.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Второй этап клинических испытаний российской вакцины от коронавируса планируют завершить в сентябре этого года. Все привитые новым препаратом добровольцы чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

К настоящему моменту вакцину получили все участники клинического исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека — в рамках второго этапа. Ещё 43 добровольца из контрольной группы получили плацебо, — уточнили в ведомстве.

Шесть добровольцев указывали появление незначительных болезненных ощущений в месте укола. Дискомфорт проходил уже на следующие сутки. Никаких побочных реакций у участников исследования отмечено не было.

В России начали производить вакцину, разработанную центром имени Гамалеи

На третьем этапе её будут испытывать амбулаторно.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.

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