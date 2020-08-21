Клинические исследования вакцины от коронавируса завершат в сентябре

Второй этап клинических испытаний российской вакцины от коронавируса планируют завершить в сентябре этого года. Все привитые новым препаратом добровольцы чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— К настоящему моменту вакцину получили все участники клинического исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека — в рамках второго этапа. Ещё 43 добровольца из контрольной группы получили плацебо, — уточнили в ведомстве.