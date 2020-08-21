Клинические исследования вакцины от коронавируса завершат в сентябре

Второй этап клинических испытаний российской вакцины от коронавируса планируют завершить в сентябре этого года. Все привитые новым препаратом добровольцы чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— К настоящему моменту вакцину получили все участники клинического исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека — в рамках второго этапа. Ещё 43 добровольца из контрольной группы получили плацебо, — уточнили в ведомстве.
Шесть добровольцев указывали появление незначительных болезненных ощущений в месте укола. Дискомфорт проходил уже на следующие сутки. Никаких побочных реакций у участников исследования отмечено не было.
В России начали производить вакцину, разработанную центром имени ГамалеиНа третьем этапе её будут испытывать амбулаторно.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.