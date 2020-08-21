Самая старая британка, пережившая коронавирус в 107 лет, раскрыла секрет своего крепкого здоровья

Анжела Хутор, которой на прошлой неделе исполнилось 107 лет, пережила две мировые войны и пандемию испанского гриппа 1918 года. Теперь в её копилку добавился и CoVid-19, который чуть не сгубил старушку в апреле. Медсёстры даже сказали её дочери, что та может попрощаться с матерью, но удача оказалась на стороне Анжелы, и теперь она самая старая британка, переболевшая коронавирусом. По словам бабушки, секрет её крепкого здоровья достаточно прост, сообщает Daily Mail.

Фото © Palmers Green Community

Старушка начинает свой день с благодарности, а после съедает апельсин, разрезанный на четвертинки. Она также советует сохранять спокойствие и занять себя чем-то, пока эпидемия не подойдёт к концу. Сама Анжела родилась в Италии и переехала в Лондон, когда ей было 8 лет. Говоря о пандемии испанского гриппа, она отметила: "Мы продолжали жить обычной жизнью. Люди шли на работу и делали всё, что было в их силах. Не то, что происходит в наши дни. Никаких масок".

Фото © Palmers Green Community

Сейчас Анжела живёт в доме для престарелых в Сток-Ньюингтоне, где и заболела коронавирусом. Сёстры, которые ухаживали за ней, боялись, что старушка умрёт, и срочно пригласили её дочь.