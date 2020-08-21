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Незнакомец прислал девушке интимное фото, но неожиданный ответ довёл его до паники

Реальность такова, что практически каждой девушке в соцсетях присылали так называемый дикпик (фото мужского полового органа). И, если предотвратить этот неприятный момент не получается, можно сделать так, чтобы нарушитель пожалел. Как поступила эта пользовательница Twitter.

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Гиф © Giphy

FruityNesa из Штатов изобретательности не занимать. У девушки почти 10 тысяч подписчиков в "Твиттере". А это, к сожалению, напрямую влияет на количество нежелательных фотографий от незнакомцев в личных сообщениях. Девушка нашла идеальный способ, как отбить у преступников малейшее желание делиться своими интимными кадрами с ничего не подозревающими жертвами.

Обычно я не публикую то, что мне присылают в личку, но этой перепиской я действительно горжусь

FruityNesa

Фото © Twitter / FruityNesa; Перевод — LIFE

Когда пользователь Shhhhhh начал диалог с нашей героиней, она всё сразу поняла и тут же попросила его отказаться от своих планов. Но парень отступать не хотел — следующим же сообщением он всё-таки прислал снимок FruityNesa, не подозревая, что будет дальше.

Американка решила его разыграть и прислала ему якобы автоматическое сообщение от команды Twitter. В нём было сказано, что уже через считаные часы с парнем свяжутся местные власти за нарушение некоего федерального закона.

Гиф © Giphy

Конечно, отправитель нежданного снимка изрядно испугался и тут же последовал инструкции, описанной в фейковом сообщении, надеясь, что его всё-таки не арестуют. Что было дальше — неизвестно. Однако FruityNesa опубликовала скриншоты переписки в своём аккаунте, где они тут же стали вирусными. Их репостнули больше 120 тысяч раз, а лайкнули — почти миллион.

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В твиттере Наташи humortranslate появился тред, который равнодушными пользователей "Тиндера" точно не оставит, ведь каждый рискует быть обманутым.

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