Незнакомец прислал девушке интимное фото, но неожиданный ответ довёл его до паники

FruityNesa из Штатов изобретательности не занимать. У девушки почти 10 тысяч подписчиков в "Твиттере". А это, к сожалению, напрямую влияет на количество нежелательных фотографий от незнакомцев в личных сообщениях. Девушка нашла идеальный способ, как отбить у преступников малейшее желание делиться своими интимными кадрами с ничего не подозревающими жертвами.
Обычно я не публикую то, что мне присылают в личку, но этой перепиской я действительно горжусь
FruityNesa
Фото © Twitter / FruityNesa; Перевод — LIFE
Когда пользователь Shhhhhh начал диалог с нашей героиней, она всё сразу поняла и тут же попросила его отказаться от своих планов. Но парень отступать не хотел — следующим же сообщением он всё-таки прислал снимок FruityNesa, не подозревая, что будет дальше.
Американка решила его разыграть и прислала ему якобы автоматическое сообщение от команды Twitter. В нём было сказано, что уже через считаные часы с парнем свяжутся местные власти за нарушение некоего федерального закона.
Гиф © Giphy
Конечно, отправитель нежданного снимка изрядно испугался и тут же последовал инструкции, описанной в фейковом сообщении, надеясь, что его всё-таки не арестуют. Что было дальше — неизвестно. Однако FruityNesa опубликовала скриншоты переписки в своём аккаунте, где они тут же стали вирусными. Их репостнули больше 120 тысяч раз, а лайкнули — почти миллион.