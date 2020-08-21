Незнакомец прислал девушке интимное фото, но неожиданный ответ довёл его до паники

FruityNesa из Штатов изобретательности не занимать. У девушки почти 10 тысяч подписчиков в "Твиттере". А это, к сожалению, напрямую влияет на количество нежелательных фотографий от незнакомцев в личных сообщениях. Девушка нашла идеальный способ, как отбить у преступников малейшее желание делиться своими интимными кадрами с ничего не подозревающими жертвами.

Обычно я не публикую то, что мне присылают в личку, но этой перепиской я действительно горжусь

Когда пользователь Shhhhhh начал диалог с нашей героиней, она всё сразу поняла и тут же попросила его отказаться от своих планов. Но парень отступать не хотел — следующим же сообщением он всё-таки прислал снимок FruityNesa, не подозревая, что будет дальше.

Американка решила его разыграть и прислала ему якобы автоматическое сообщение от команды Twitter. В нём было сказано, что уже через считаные часы с парнем свяжутся местные власти за нарушение некоего федерального закона.