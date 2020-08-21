Фанатов поразило фото помолодевшей Ларисы Долиной, у которой они не нашли ни единой знакомой черты

37-летняя дочь артистки Лина поделилась в "Инстаграме" неожиданным снимком, загадочно пообещав, что "скоро будет пушка". На нём предстала её 64-летняя звёздная мама, только узнать её было практически невозможно. Лариса Долина позировала перед микрофоном в белой рубашке, распустив длинные гладкие волосы. Певица задумчиво смотрела в кадр, а на её лице нельзя было заметить почти ни одной морщинки.

Фото © Instagram / dolinalina

Пользователей такой кадр просто поразил. Они не сразу поняли, кто перед ними. А когда разглядели, отметили не только идеально гладкую и ровную кожу явно помолодевшей артистки, но и изменившиеся черты лица. Одни юзеры предположили, что снимок певицы сильно отретуширован. Другие, что она сделала пластическую операцию. Однако самые внимательные указали, что возраст Долиной всё же выдают её руки.

Как же смешно и жалко выглядит зафильтрованная до неузнаваемости женщина ksv63ru

Это она операцию сделала или фотошоп? Ринопластика была точно. У неё другой нос был katilepmakeup

Справа — дочь Ларисы Долиной Лина. Фото © Instagram / dolinalina, larisa_dolina_

Все бабушки в шоу-бизе после 50 становятся девочками, молодцы!!! mkulikova75

По рукам всё видно half_back