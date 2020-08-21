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Фанатов поразило фото помолодевшей Ларисы Долиной, у которой они не нашли ни единой знакомой черты

По мнению поклонников, артистка выглядит совершенно иначе.

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Фото © Instagram / larisa_dolina_

37-летняя дочь артистки Лина поделилась в "Инстаграме" неожиданным снимком, загадочно пообещав, что "скоро будет пушка". На нём предстала её 64-летняя звёздная мама, только узнать её было практически невозможно. Лариса Долина позировала перед микрофоном в белой рубашке, распустив длинные гладкие волосы. Певица задумчиво смотрела в кадр, а на её лице нельзя было заметить почти ни одной морщинки.

Фото © Instagram / dolinalina

Пользователей такой кадр просто поразил. Они не сразу поняли, кто перед ними. А когда разглядели, отметили не только идеально гладкую и ровную кожу явно помолодевшей артистки, но и изменившиеся черты лица. Одни юзеры предположили, что снимок певицы сильно отретуширован. Другие, что она сделала пластическую операцию. Однако самые внимательные указали, что возраст Долиной всё же выдают её руки.

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Это она операцию сделала или фотошоп? Ринопластика была точно. У неё другой нос был

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Справа — дочь Ларисы Долиной Лина. Фото © Instagram / dolinalina, larisa_dolina_

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По рукам всё видно

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Лариса Долина — советская и российская певица, знаменитая своим эстрадно-джазовым вокалом. Артистка трижды была замужем и воспитала дочку, которая в 2011 году подарила ей внучку. Подробнее о биографии исполнительницы читайте на сайте uznayvse.ru.

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