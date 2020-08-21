Роспотребнадзор предупредил о микст-инфекции из гриппа и CoViD-19
Речь идёт об одновременной циркуляции вирусов.
Особенностью эпидемического сезона 2020–2021 годов может стать микст-инфекция, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Как пояснили в ведомстве, речь идёт об одновременной циркуляции вирусов гриппа и CoViD-19. Специалисты проводят пилотное исследование в 15 субъектах России, они намерены оценить распространённость возбудителей ОРВИ, гриппа и CoViD-19 в межэпидемический период.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали срок жизни коронавируса в воде.