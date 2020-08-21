Информационную атаку на российскую вакцину от CoViD-19 организовала компания из оффшорной зоны Кипра

Организатором "опроса", в котором врачи якобы заявили о неготовности сделать себе прививку российской вакциной от коронавируса, может быть оффшорная компания из Кипра, сообщает паблик в ВК "АнтиПропаганда".

Такое предположение в Сети появилось после того, как ряд СМИ сообщил об опросе через сервис "Справочник врача" (создатель — компания ООО "Медицинские информационные решения") в котором из более чем 3000 участников 52% ответили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в Центре Гамалеи. Это при том, что сами авторы приложения говорят, что в нём зарегистрировано свыше 580 тысяч пользователей.

— Руководителем ООО "МИР" значится предприниматель К.Хоманов, при этом учредителем фирмы выступает зарегистрированная на Кипре офшорная компания "Мединформ Холдинг Лимитед", — написали они.

Там добавили, что, согласно открытым источникам, в период с 2018-2019 годы ООО "МИР" получал финансирование от "Азиасити Траст Сингапур ПТЕ ЛТД". Транш составил порядка 20 миллионов рублей. Деньги также направляла офшорная фирма "Мединформ Холдинг Лимитед". От неё поступило свыше 960 тысяч долларов.

По данным РИА "Новости", ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что публикация опроса об отношении врачей к российской вакцине от CoViD-19 может быть связана с борьбой конкурентов за рынок сбыта препарата.

Также сообщалось, что фармкомпании — инициаторы заявления против российской вакцины от коронавируса могут быть спонсорами антироссийских политиков в США. К такому выводу пришло издание "Взгляд" на основании анализа заявления Ассоциации Организаций по Клиническим Исследованиям (АОКИ), где предлагалось отложить вопрос о госрегистрации вакцины.