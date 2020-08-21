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В Израиле подросток обвинил 30 мужчин в изнасиловании. Нетаньяху назвал произошедшее преступлением против человечества

Есть информация, что случившееся снимали на камеры мобильных телефонов.

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Фото © Pixabay

Полиция Израиля расследует дело о предполагаемом групповом изнасиловании 16-летней девушки. Как уточняет Times of Israel, преступление было совершено в номере одного из отелей Эйлата, в нём участвовало порядка 30 мужчин.

Полиция уже арестовала двух подозреваемых. Отмечается, что в отеле подросток отдыхал вместе с друзьями. Те видели очередь из мужчин, стоявшую к ней в номер, но не придали этому значения. Задержанные уверяют, что сексуальный контакт происходил по обоюдному согласию. По словам самой девушки, она не могла заставить насильников остановиться.

Произошедшее привлекло внимание израильской общественности. Случившееся уже прокомментировал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он назвал групповое изнасилование подростка "преступлением против человечества", призвав привлечь виновных к ответственности.

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