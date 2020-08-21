В Израиле подросток обвинил 30 мужчин в изнасиловании. Нетаньяху назвал произошедшее преступлением против человечества

Полиция Израиля расследует дело о предполагаемом групповом изнасиловании 16-летней девушки. Как уточняет Times of Israel , преступление было совершено в номере одного из отелей Эйлата, в нём участвовало порядка 30 мужчин.

Полиция уже арестовала двух подозреваемых. Отмечается, что в отеле подросток отдыхал вместе с друзьями. Те видели очередь из мужчин, стоявшую к ней в номер, но не придали этому значения. Задержанные уверяют, что сексуальный контакт происходил по обоюдному согласию. По словам самой девушки, она не могла заставить насильников остановиться.