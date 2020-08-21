"Ядов не было". Врачи не нашли свидетельств отравления Навального

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Исследование не показало следов ядов в организме блогера Алексея Навального, которого накануне экстренно госпитализировали в Омске и ввели в кому. Заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко рассказал, что медики не считают, будто пациент был отравлен.

— Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остаётся где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление, — сказал журналистам Калиниченко.

Видео © LIFE

Врач не вправе раскрывать диагноз пациента. Но он уточнил, что результаты всех анализов и заключения медиков официально и устно сообщены супруге Навального Юлии и его брату Олегу. Калиниченко добавил, что состояние пациента недостаточно стабильно для эвакуации что в Москву, что в Германию. Авиатранспортировка Навального может привести к его смерти.