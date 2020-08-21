ЦБ аннулировал лицензию банка "Славянский кредит"

Центральный банк РФ принял решение об аннулировании лицензии столичного банка "Славянский кредит", сообщается на сайте регулятора.
— Банк России приказом от 21.08.2020 № ОД-1362 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Славянский кредит" (рег. № 2960, г. Москва), — сказано в сообщении.
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В ЦБ отметили, что по величине активов кредитная организация занимала 287-е место в банковской системе Российской Федерации.
Основанием для аннулирования лицензии у ООО "КБ "Славянский кредит" стало ходатайство самой организации в связи с решением общего собрания участников о её добровольной ликвидации.
Ранее ряд российских банков заявили о готовности к новому формату безналичных платежей, не требующему дополнительного подтверждения от плательщика. Клиент-плательщик будет заранее подписывать согласие на регулярное списание средств, а банк будет проверять только корректность выставленных счетов и затем снимать деньги со счёта в пользу заявителя.