Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Эстонский премьер признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей

Он считает, что возможности должны быть одинаковы для всех граждан.

156
Post cover

Фото © EPA / ТАСС

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал, что есть проблема неравенства прав для эстоноговорящих и русскоговорящих жителей страны, сообщает газета Postimees.

Об этом политик заявил на фоне недавней встречи хореографа Светланы Григорьевой с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Артистка в ходе приёма у главы страны выступила с критикой неравенства в государстве. По её мнению, девушка, воспитанная в рабочей семье, имеет меньше возможностей стать премьером или даже президентом.

Возможно, мы не всегда хотели слушать это, могут ли люди с русским и эстонским родным языком, будучи гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные. Я в этом смысле считаю, что нет разницы, какой у гражданина Эстонии родной язык, откуда он и мужчина он или женщина, — цитирует его издание.

Посла России вызвали в МИД Эстонии из-за публикаций об истории

Ранее сегодня эта страна наряду с тремя другими выступила с обвинениями в адрес Москвы.

Он добавил, что у всех граждан страны должны быть равные возможности работы в общественном секторе, частном или в журналистике, а также в политике, вне зависимости от того, какой язык у них родной.

Ратас также отметил, что не верит в угрозу для гражданских свобод в Эстонии. А для гастарбайтеров-нарушителей, которым пришлось покинуть государство, подчеркнул премьер, существует Департамент полиции и погранохраны.

Эстония — демократическая страна, у нас свободная пресса. Эстония — правовое государство и останется таковым, — сказал он.

Ранее глава Минобороны Эстонии Юри Луйк призвал солдат защищать страну от "российской угрозы". Он отметил, что развитие самостоятельности Эстонии в части обороноспособности должно показать, что в случае агрессии противники могут потерять больше, чем выиграть.

Выбор редакции

Loading...