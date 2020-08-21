Эстонский премьер признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал, что есть проблема неравенства прав для эстоноговорящих и русскоговорящих жителей страны, сообщает газета Postimees.

Об этом политик заявил на фоне недавней встречи хореографа Светланы Григорьевой с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Артистка в ходе приёма у главы страны выступила с критикой неравенства в государстве. По её мнению, девушка, воспитанная в рабочей семье, имеет меньше возможностей стать премьером или даже президентом.

— Возможно, мы не всегда хотели слушать это, могут ли люди с русским и эстонским родным языком, будучи гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные. Я в этом смысле считаю, что нет разницы, какой у гражданина Эстонии родной язык, откуда он и мужчина он или женщина, — цитирует его издание.

Он добавил, что у всех граждан страны должны быть равные возможности работы в общественном секторе, частном или в журналистике, а также в политике, вне зависимости от того, какой язык у них родной.

Ратас также отметил, что не верит в угрозу для гражданских свобод в Эстонии. А для гастарбайтеров-нарушителей, которым пришлось покинуть государство, подчеркнул премьер, существует Департамент полиции и погранохраны.

— Эстония — демократическая страна, у нас свободная пресса. Эстония — правовое государство и останется таковым, — сказал он.