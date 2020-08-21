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Врач оценил состояние Навального. Говорить о транспортировке из Омска пока рано — видео

Утром был проведён большой консилиум с участием специалистов из Москвы.

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Видео © Life

Специалисты, лечащие госпитализированного после отравления Алексея Навального, отрабатывают пять диагнозов. Состояние блогера несколько улучшилось, однако чёткой стабильности пока нет, сообщил главный врач ГКБСМП № 1 Омска Александр Мураховский.

Ночь прошла хорошо, состояние его несколько на восемь часов утра улучшилось. Всё равно мы чёткой стабильности ещё пока в его состоянии добиться не можем, — заявил медик журналистам.

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Состояние комы и аппарат ИВЛ создают дополнительные риски для транспортировки.

По словам Мураховского, утром был проведён очень большой консилиум с участием специалистов из институтов Бурденко и Пирогова. Вопрос транспортировки Навального в другое медицинское учреждение ставить преждевременно — необходимо добиться полной стабилизации его состояния.

Мы все боремся за жизнь нашего пациента, — заверил медик.

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Там они проведут расширенный консилиум.

Как ранее сообщал Лайф, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения.

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