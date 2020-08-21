Врач оценил состояние Навального. Говорить о транспортировке из Омска пока рано — видео

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Специалисты, лечащие госпитализированного после отравления Алексея Навального, отрабатывают пять диагнозов. Состояние блогера несколько улучшилось, однако чёткой стабильности пока нет, сообщил главный врач ГКБСМП № 1 Омска Александр Мураховский.

— Ночь прошла хорошо, состояние его несколько на восемь часов утра улучшилось. Всё равно мы чёткой стабильности ещё пока в его состоянии добиться не можем, — заявил медик журналистам.

По словам Мураховского, утром был проведён очень большой консилиум с участием специалистов из институтов Бурденко и Пирогова. Вопрос транспортировки Навального в другое медицинское учреждение ставить преждевременно — необходимо добиться полной стабилизации его состояния.

— Мы все боремся за жизнь нашего пациента, — заверил медик.