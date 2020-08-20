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Столичные врачи прилетят в Омск по приглашению местных коллег после отравления Навального

Там они проведут расширенный консилиум.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В пятницу в Омск по приглашению местных врачей приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи московских центров имени Н.И. Пирогова и академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума после госпитализации блогера Алексея Навального, сообщает региональный Минздрав.

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Он отметил, что помощь блогеру оказывают лучшие врачи Омска.

При этом его состояние местные врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

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По мнению собеседницы Лайфа, за этим стоят силы, заинтересованные в росте напряжения в России.

Его [Навального] состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжёлое. Проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, тактика лечения и обследования согласована. Обеспечен доступ в реанимацию супруги пациента, — говорится в сообщении.

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