Столичные врачи прилетят в Омск по приглашению местных коллег после отравления Навального

В пятницу в Омск по приглашению местных врачей приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи московских центров имени Н.И. Пирогова и академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума после госпитализации блогера Алексея Навального, сообщает региональный Минздрав.
Песков — о ситуации с Навальным: Желаем ему скорейшего выздоровленияОн отметил, что помощь блогеру оказывают лучшие врачи Омска.
При этом его состояние местные врачи оценивают как стабильно тяжёлое.
Представитель партии "Зелёные" рассказала, кому могло быть выгодно отравление НавальногоПо мнению собеседницы Лайфа, за этим стоят силы, заинтересованные в росте напряжения в России.
— Его [Навального] состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжёлое. Проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами, тактика лечения и обследования согласована. Обеспечен доступ в реанимацию супруги пациента, — говорится в сообщении.