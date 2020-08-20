Столичные врачи прилетят в Омск по приглашению местных коллег после отравления Навального

В пятницу в Омск по приглашению местных врачей приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи московских центров имени Н.И. Пирогова и академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума после госпитализации блогера Алексея Навального, сообщает региональный Минздрав.

При этом его состояние местные врачи оценивают как стабильно тяжёлое.