Под Саратовом пьяный водитель насмерть сбил четырёхлетнего ребёнка

В селе Скатовка Саратовской области водитель сбил на дороге четырёхлетнего ребёнка. Как сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ, 32-летний автовладелец был пьян в момент ДТП.

— Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Opel, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2016 года рождения. В результате ДТП ребёнка доставили в лечебное учреждение, — рассказали в управлении.

Однако полученные девочкой травмы были слишком тяжёлыми, и врачи оказались бессильны. Малышка в больнице умерла.