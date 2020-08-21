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Под Саратовом пьяный водитель насмерть сбил четырёхлетнего ребёнка

Малышку с тяжелейшими травмами экстренно доставили в больницу, но спасти её не удалось.

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Фото © УГИБДД РФ по Саратовской области

В селе Скатовка Саратовской области водитель сбил на дороге четырёхлетнего ребёнка. Как сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ, 32-летний автовладелец был пьян в момент ДТП.

Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Opel, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2016 года рождения. В результате ДТП ребёнка доставили в лечебное учреждение, — рассказали в управлении.

Однако полученные девочкой травмы были слишком тяжёлыми, и врачи оказались бессильны. Малышка в больнице умерла.

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По кадрам до конца не ясно, во что именно врезалось транспортное средство.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области машина вылетела с проезжей части в канал с водой, опрокинулась и загорелась. В результате аварии скончались водитель и два пассажира. Среди погибших были сотрудники одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России.

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