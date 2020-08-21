Под Саратовом пьяный водитель насмерть сбил четырёхлетнего ребёнка

В селе Скатовка Саратовской области водитель сбил на дороге четырёхлетнего ребёнка. Как сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ, 32-летний автовладелец был пьян в момент ДТП.
— Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Opel, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2016 года рождения. В результате ДТП ребёнка доставили в лечебное учреждение, — рассказали в управлении.
Однако полученные девочкой травмы были слишком тяжёлыми, и врачи оказались бессильны. Малышка в больнице умерла.
В Воронеже бензовоз поехал, не дождавшись водителя — видеоПо кадрам до конца не ясно, во что именно врезалось транспортное средство.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области машина вылетела с проезжей части в канал с водой, опрокинулась и загорелась. В результате аварии скончались водитель и два пассажира. Среди погибших были сотрудники одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России.