Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Покер Гурьянова вывел "Даллас" во второй раунд Кубка Стэнли

"Звёзды" одержали суперволевую победу, уступая в ходе матча 0:3.

18
Post cover

Фото © Twitter / Dallas Stars

Российский нападающий клуба НХЛ "Даллас Старз" Денис Гурьянов стал главным героем шестого матча серии 1/8 плей-офф Кубка Стэнли, по итогам которого "звёзды" смогли обеспечить себе выход во второй раунд турнира. Пропустив в пером периоде три гола, "Даллас" благодаря покеру Гурьянова смог переломить ход встречи и одержать волевую победу со счётом 7:3.

Уже к середине первого периода "огоньки" стараниями нападающих Эндрю Манджапане, Джонни Гудро (большинство) и защитника Расмуса Андерссона трижды пробили российского голкипера "Далласа" Антона Худобина. До первого перерыва защитник "звёзд" Миро Хейсканен в большинстве один гол отыграл.

Второй игровой отрезок стал настоящим звёздным часом Дениса Гурьянова, россиянин отличился на 1-й, 4-й и 16-й минутах периода.

В середине третьего периода Денис забросил четвёртую шайбу и по праву был признан первой звездой матча.

Также в составе "звёзд" по разу отличились форварды Радек Факса (большинство) и Джо Павелски. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 38 бросков и стал автором результативной передачи. Его одноклубник Александр Радулов очков не набрал.

"Даллас", уступая "Калгари" в серии 1–2, сумел выиграть три последующие игры и получить право выступить во втором раунде Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Первый раунд

"Калгари" — "Даллас" — 3:7 (3:1; 0:5; 0:1), в серии 2–4

Выбор редакции

Loading...