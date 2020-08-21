Покер Гурьянова вывел "Даллас" во второй раунд Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба НХЛ "Даллас Старз" Денис Гурьянов стал главным героем шестого матча серии 1/8 плей-офф Кубка Стэнли, по итогам которого "звёзды" смогли обеспечить себе выход во второй раунд турнира. Пропустив в пером периоде три гола, "Даллас" благодаря покеру Гурьянова смог переломить ход встречи и одержать волевую победу со счётом 7:3.

Уже к середине первого периода "огоньки" стараниями нападающих Эндрю Манджапане, Джонни Гудро (большинство) и защитника Расмуса Андерссона трижды пробили российского голкипера "Далласа" Антона Худобина. До первого перерыва защитник "звёзд" Миро Хейсканен в большинстве один гол отыграл.

Второй игровой отрезок стал настоящим звёздным часом Дениса Гурьянова, россиянин отличился на 1-й, 4-й и 16-й минутах периода.

Denis Gurianov's @Enterprise hat trick is a big part of this massive Dallas Stars comeback! #StanleyCup pic.twitter.com/SAJLBcfUDJ — NHL (@NHL) August 21, 2020

В середине третьего периода Денис забросил четвёртую шайбу и по праву был признан первой звездой матча.

Denis Gurianov with ANOTHER goal! Second rookie in NHL history to have four goals in a playoff game!#GoStars pic.twitter.com/Cct5sQQOYE — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 21, 2020

Также в составе "звёзд" по разу отличились форварды Радек Факса (большинство) и Джо Павелски. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 38 бросков и стал автором результативной передачи. Его одноклубник Александр Радулов очков не набрал.

"Даллас", уступая "Калгари" в серии 1–2, сумел выиграть три последующие игры и получить право выступить во втором раунде Кубка Стэнли.

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