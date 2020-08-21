Додон заявил о готовности испытать российскую вакцину от коронавируса

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности лично испытать российскую вакцину от коронавируса, чтобы позднее она могла попасть в республику.

— Готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе. Я хочу сделать это для всех граждан нашей страны, чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдову, — написал политик в Facebook.

Додон отметил, что, когда рассказал о вакцине в Молдавии, наткнулся на скептическое к ней отношение. При этом он, будучи на обследовании в одном из подмосковных санаториев, уже успел пообщаться с российскими коллегами по поводу препарата.

Напомним, за сутки в Москве ещё 1160 пациентов вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в столице выросло до 202 727 человек.