Жизнь по средствам. Как себя уберечь от импульсивных покупок, вгоняющих в долги

У каждого второго россиянина есть кредиты. И если некоторые люди планировали оформление больших займов — ипотеку или покупку автомобиля, то большинство брали потребительские кредиты спонтанно и не на предметы первой необходимости. Почему мы загоняем себя в долги и как с этим справиться?

Исследование, проведённое "Райффайзенбанком", показывает, что у каждого второго жителя России есть кредиты. У каждого третьего — по два займа. У 20% респондентов — три кредита и более. При этом большая часть долгов — кредиты на небольшие суммы: у 40% опрошенных заём не превышает 100 тысяч рублей, у 38% долг до 500 тысяч рублей.

Самые популярные кредитные продукты — потребительские займы, затем идут кредитные карты и кредиты наличными. Ипотека занимает лишь четвёртое место.

Важно понимать, что люди, которые берут кредиты, по словам психотерапевта Анны Таиповой, делятся на несколько категорий. Первая — те, кто планировал влезть в большой долг или берёт небольшие займы регулярно, но делает это осознанно. У таких людей, как правило, есть план действий и чёткое понимание своих возможностей. Расплачиваются с одним долгом, затем берут другой.

— Даже если всю жизнь эти люди выплачивают кредиты, это происходит планово, с предварительным просчётом всех рисков и переплат. Кредит для них — это инструмент, — добавляет психотерапевт.

Вторая категория — импульсивные должники. Они поддаются сиюминутным порывам: очень захотелось сейчас новый смартфон — пойду оформлю кредит в магазине, а как платить — решу потом. У таких людей нет умения смотреть на несколько шагов вперёд, они не закладывают повседневные траты в свои глобальные расходы, а потом оказывается, что кредиты — большая часть их бюджета, которая уходит заимодателям. У многих импульсивных должников возникает кредитная зависимость: они берут новый кредит, чтобы закрыть предыдущий, и вязнут в долговой яме.

Исследователи также доказали, что к импульсивным покупкам и займам больше склонны мужчины, чем женщины . Особенно часто спонтанные траты происходили в состоянии алкогольного опьянения, при этом только 46% мужчин сожалели о спущенных деньгах.

По мнению психолога Юлии Гальцевой, психология должника может формироваться в силу разных причин. Одним людям хочется подчеркнуть свою статусность, показать всем вокруг и самим себе, что они могут обладать всем, что хотят, здесь и сейчас. Независимо от последствий. У других людей постоянное нахождение в долговых обязательствах может быть вызвано детскими травмами. Например, если в детстве человек был старшим ребёнком в семье и ему часто говорили, что он должен помогать младшим, хорошо учиться, быть успешным — формируется искажённое восприятие себя. "Я всем должен" срабатывает на подсознании. И, если человек на самом деле свободен, он неосознанно загоняет себя в кредиты, чтобы это долженствование подтвердить.

Во второй половине ХХ века учёные из Стэнфорда провели "зефирный эксперимент" , в котором детям предлагалось выбрать между небольшим вознаграждением, которое они получали немедленно, и большей наградой, если они смогут какое-то время подождать. Только треть детей дожидалась вознаграждения. Спустя десять лет учёные повторили эксперимент и выяснили, что дети, которые смогли дождаться награды, оказались более успешными и показали хорошие результаты в учёбе. Это исследование доказывает, что осознанное мышление и умение терпеливо ждать для получения выгоды неразрывно связано с благополучием человека во всей его жизни.

Как не влезать в долги?

Если вы из тех, кто берёт кредиты на телевизор, смартфон или путешествие импульсивно, думая, что в этом нет ничего страшного, а количество долгов ежемесячно растёт, есть несколько шагов к тому, чтобы избавиться от такой привычки.

Во-первых, нужно приучить себя к спискам покупок. И в магазинах пользоваться правилом "10 секунд": если вам хочется какой-то товар, возьмите 10 секунд на размышление, чтобы подумать, действительно он вам нужен или это спонтанное желание.

Во-вторых, не пытайтесь шопингом и сиюминутным ощущением богатства, когда вам одобрили кредит, заменить какие-то свои переживания и проблемы. Если вы находитесь в стрессе и думаете, что кредит на новый автомобиль или компьютер сделает вас счастливее, вспомните свои предыдущие траты. Ощущение счастья они не создали на длительное время, ведь так? Займитесь спортом, рисованием, вокалом — чем угодно, что повысит выработку эндорфина и избавит от угнетённого состояния.

В-третьих, заведите свой личный блокнот, в котором будут колонки: кому должен я и сколько, кто должен мне и сколько. Там же укажите график платежей. Так вы наглядно увидите всю картину своих финансов. Возможно, это сможет остановить вас от новых трат.

Если ситуация с кредитами уже вышла из-под контроля, не бойтесь просить о помощи. Обратитесь к друзьям, родственникам, финансовым экспертам и психологам. Близкие смогут оказать вам поддержку, финансисты и юристы подскажут, можно признать какие-то сделки недействительными или нужно подавать документы на банкротство физического лица, а психолог поможет разобраться в ваших проблемах, которые привели к долгам.